Три российских завода по производству автомобилей возобновили работу

Уточняется, что 5 августа из корпоративного отпуска вышли три отечественных автомобильных завода. С 22 июля не работали «Москвич» и «Автозавод Санкт-Петербург», а с 29 июля — УАЗ. На сегодняшний день работа всех трех предприятий возобновлена.

Корпоративный отпуск нужен заводам, чтобы подготовить необходимое количество автомобилей для покупателей.

Ранее сообщалось, что в России резко подешевели на сотни тысяч рублей автомобили двух европейских марок. Цены на весь модельный ряд, представленный в стране, упали у брендов Peugeot и Citroen.