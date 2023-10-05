Три самые протяженные дороги этого сезона отремонтировали в Московской области по нацпроекту

Общество

Фото: [Пресс-служба Минтранса МО]

В Московской области отремонтировали три самые протяженные дороги этого сезона, расположенные в трех городских округах, сообщили в областном Минтрансе. Работы прошли по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Наиболее протяженный участок ремонта расположен в Рузском округе — от улицы Социалистической в черте города до улицы Майора Алексеева в поселке Колюбакино, протяженность нового покрытия составила более 29 километров. В Раменском округе покрытие отремонтировали на участке от улицы 8 Марта в деревне Клишева до трассы А-107 протяженностью 17,4 километра. Еще более 17 километров покрытия обновили в городском округе Истра на участке от ЦКАДа до Павловской Слободы. В ведомстве отметили, что на данных участках заменили покрытие, укрепили обочины, до конца ремонтного сезона также завершат нанесение разметки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил транспортную доступность улицы Туполева после реконструкции.

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