Три сигнала бедствия: победившая рак 25-летняя девушка назвала зловещие признаки болезни

Жительница США Пейдж Зайферт, которой в возрасте 24 лет был диагностирован рак кишечника, поделилась перечнем ключевых симптомов, предшествовавших обнаружению заболевания. Ее историю приводит издание Daily Mail, пишет Лента.ру.

В августе 2024 года у Зайферт появились три основных признака: кровь в стуле, боли в животе и постоянное чувство усталости. По ее словам, боли носили нерегулярный характер, но вызывали ощущение, что в организме что-то не так.

Несмотря на редкую встречаемость онкологического диагноза для ее возраста, после безуспешного стандартного лечения девушке была назначена колоноскопия. Исследование выявило запущенный рак, распространившийся за пределы кишечника. Пейдж Зайферт прошла 12 курсов химиотерапии, которая оказалась эффективной. Сейчас, в возрасте 25 лет, у нее не наблюдается признаков заболевания.

