Три сотни грузовиков с гуманитарной помощью ждут очереди на КПП «Рафах»

Власти Египта сообщили, что на КПП «Рафах» собралась очередь из сотен грузовиков с гуманитарной помощью для сектора Газа. Подробности рассказало РИА Новости .

На контрольно-пропускной пункт со стороны Египта прибыли больше трехсот грузовиков, ожидающих допуска в сектор Газа. Водители сообщают, что очередь растянулась на шестьдесят километров. Грузовики уже несколько дней ждут, когда им позволят въехать в Газу.

Также на КПП «Рафах» дежурят медики, так как эвакуация раненных из сектора не останавливается. Временное прекращение боевых действий продлили еще на сутки на прежних условиях перемирия Израиля и ХАМАС.