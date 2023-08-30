Три сотни сертификатов на соципотеку вручат в этом году в Подмосковье

Двести девяносто шесть сертификатов на соципотеку вручат в этом году в Подмосковье, сообщила глава Министерства жилполитики региона Инна Федотова по итогам передачи свидетельств молодым ученым и специалистам.

По словам министра, 161 сертификат получат медики, 73 – педагоги, 57 – молодые ученые и уникальные специалисты ОПК. Еще пять свидетельств – для подмосковных тренеров.

Сегодня в области вручили сертификаты 28 молодым ученым и 29 специалистам научных организаций и организаций ОПК. По словам зампреда областного правительства – главы Мининвеста региона Екатерины Зиновьевой, в общей сложности с 2016 года соципотеку получили более 700 таких специалистов.

«Мы хотим, чтобы Подмосковье было регионом, где молодым специалистам интересно работать и комфортно жить, где они бы имели все возможности для профессионального развития», - подчеркнула она.

Ранее о вручении сертификатов сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.