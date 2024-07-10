Три социальных объекта поставили в Подмосковье на кадастровый учет

Дошкольное образовательное учреждение в ЖК «Южная Битца», рассчитанное на 325 мест, и два объекта здравоохранения в городском округе Шаховская поставили на кадастровый учет. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.

В здании нового детского сада три этажа, его площадь составляет порядка пяти тысяч квадратных метров. Он рассчитан на четырнадцать групп дневного пребывания по 20-25 детей в каждой. В деревне Дор и селе Ивашково городского округа Шаховская на кадастр поставлены два одноэтажных фельдшерско-акушерских пункта (ФАПа). Они позволят повысить уровень доступности медпомощи.

«Сокращение сроков оформления социально-значимых объектов недвижимости является одним из важнейших показателей доступности государственных услуг Росреестра. Оперативная работа ведомства способствует созданию благоприятных условий для развития социальной инфраструктуры по улучшению качества жизни граждан», — отметила заместитель руководителя Управления Росреестра по региону Дарья Проникова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.