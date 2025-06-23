Три страны Европы стали самыми массовыми направлениями для отдыха россиян за рубежом

В середине лета 2025 года россияне предпочитают отдыхать за рубежом в трех странах Европы. Такие данные появились у сервиса для путешественников OneTwoTrip, об этом сообщила «Лента.ру».

Самой популярной страной для отдыха у россиян стала Италия. На нее пришлось 14,7% всех бронирований за границей среди граждан РФ. На второе место вышла Франция, в нее стремятся поехать 11,5% от тех жителей России, которые едут за границу. На третьем месте Испания с показателем в 11,4% от всех бронирований.

Ранее сообщалось, что жители Москвы составляют 75% от всех путешественников, которые летят самолетом отдыхать в Абхазию. По прогнозу экспертов, они сохранят такую долю на протяжении всего лета. В июле и августе на второе место будут выходить жители ХМАО, они составят 11% от всего турпотока с применением авиарейсов. Третье место предсказали приезжим из Нижнего Новгорода.