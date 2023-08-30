Три тысячи человек приняли участие в «Зарядке долголетов» в Подмосковье

Сегодня в рамках проекта «Активное долголетие» на 15 площадках в городах и парках Московской области прошла областная физкультурно-спортивная акция «Зарядка долголетов», в которой приняли участие три тысячи человек. Об этом сообщили в областном Минсоцразвития.