Три тысячи человек приняли участие в «Зарядке долголетов» в Подмосковье
Фото: [Пресс-служба Минсоцразвития МО]
Сегодня в рамках проекта «Активное долголетие» на 15 площадках в городах и парках Московской области прошла областная физкультурно-спортивная акция «Зарядка долголетов», в которой приняли участие три тысячи человек. Об этом сообщили в областном Минсоцразвития.
«Масштабные фестивали проекта «Активное долголетие» всегда собирают много единомышленников, сегодняшняя областная зарядка не стала исключением», — отметила глава ведомства Людмила Болатаева.
В министерстве уточнили, что посетители смогли посетить различные выставки и мастер-классы. Кроме того, мероприятие в Красногорске провела Чемпионка мира по самбо Карина Черевань. Подробности о проекте можно найти здесь.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пенсионеры в Подмосковье начнут получать ежемесячные доплаты.