Три тысячи огней против абортов: в Орле почтили память нерожденных детей

В Орле в храме Матроны Московской прихожане зажгли 3000 свечей в память о детях, погибших в результате абортов, сообщил портал obl1.ru. Каждая свеча символизировала одного нерожденного ребенка.

Участниками этой акции стали не только верующие, но и представители общественных организаций — «Русской общины» и движения «Материнское счастье».

Выбор числа не случаен. По статистике, в России ежедневно совершается около 3 тыс. прерываний беременности. Акция призвана обратить внимание на эту тенденцию и напомнить о ценности каждой человеческой жизни с самого зачатия.

Церковь и общественники призвали молиться о семьях, которые стоят перед трудным выбором. Важно не осуждать, а поддерживать женщин, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

Одиночество, страх, материальные проблемы — все это может подтолкнуть к роковому решению. Участники акции подчеркнули: необходимо личное участие неравнодушных людей, чтобы помочь будущим мамам сохранить жизнь своим детям.

Ранее священник Антоний Русакевич объяснил в интервью интернет-изданию REGIONS смысл молитвы о прощении греха аборта.