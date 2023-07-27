Три тысячи таксистов в Подмосковье получили консультации чат-бота «Анна» за год

Порядка трех тысяч пользователей обратились за онлайн-консультацией к чат-боту «Анна» за год работы сервиса, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

В ведомстве напомнили, что сервис с умным помощником, который консультирует таксистов по актуальным для них вопросам, был запущен год назад. Только с начала этого года за помощью к чат-боту обратились около 1,4 тысячи пользователей. Их интересовали вопросы о выдаче разрешений на такси и прекращении их действия, а также о сроках рассмотрения соответствующих заявлений.

Если в чат-боте не оказалось ответа на нужный вопрос, то он соединит обратившегося со специалистом областного Минтранса. Всего уже было проведено порядка девятисот таких консультаций.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых транспортных проектах в регионе.