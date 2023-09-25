Три земельные услуги упростили на портале госуслуг для жителей Подмосковья

Теперь получить земельные услуги стало проще в Подмосковье. Ведь во время подачи заявления можно проверить участок с помощью онлайн-сервисов. Об этом рассказали в региональном Министерстве госуправления, ИТ и связи.

Глава министерства Надежда Куртяник подчеркнула, что работа по цифровизации в регионе ведется регулярно. Так, только с начала текущего года в Подмосковье перевели в электронный вид свыше двадцати различных услуг.

Новые сервисы, с помощью которых можно проверить, находится ли земля в частной собственности, есть ли обременения, правильно ли введен кадастровый номер, внедрили в онлайн-услуги «Разрешение на размещение объектов на земельных участках Московской области» и «Разрешение на размещение объектов на землях или на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена».

Также теперь при подаче заявления на получение услуги «Предоставление расчета размера платы за изменение вида разрешенного использования земельного участка на территории Московской области» можно проверить земельный участок на наличие необходимого вида разрешенного использования в территориальной зоне.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что порядка восьми миллионов туристов посетили Подмосковье этим летом.