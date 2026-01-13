Три зловещих сигнала тела, которые испугали даже опытных онкологов

Фото: [ Медицинский порт в новой поликлинике для взрослых в микрорайоне Лукино-Варино города Лосино-Петровский/Медиасток.рф ]

24-летняя жительница Великобритании Пейдж Сейферт, у которой диагностировали рак кишечника третьей стадии, описала в социальных сетях симптомы, побудившие ее обратиться к врачам. Она подчеркнула, что эти признаки необязательно указывают на онкологию, но требуют внимания, сообщает РГ со ссылкой на Mirror.

По словам женщины, заболевание началось с сильной, нетипичной усталости, которая не проходила даже после 12 часов сна. Позже добавились периодические боли в животе, вздутие и проблемы с аппетитом. Симптомы могли появляться и исчезать, что откладывало визит к специалисту.

Незамедлительное обследование было назначено после того, как пациентка заметила кровь при дефекации. Врачи обнаружили активно растущую опухоль и начали срочное лечение.

