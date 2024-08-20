Тридцать инвестиционных образовательных объектов откроют в Подмосковье в День знаний

Уже 1 сентября, в День знаний, на территории Подмосковья откроется 30 инвестиционных образовательных объектов: школы, а также детские сады. Об этом заявили в Министерстве жилищной политики Московской области.

Отмечается, что данные объекты застройщики построили их за счет внебюджетных источников финансирования вместе с жилыми кварталами, обеспечив тем самым комплексное и сбалансированное развитие территорий. Такой градостроительный подход Подмосковья дает людям возможность приобретать жилье со всей необходимой для комфортной жизни инфраструктурой.

Так, новая школа на 1170 мест построена на территории ЖК «Люберцы парк» одноименного городского округа. В новой трехэтажной школе площадью более пятнадцати тысяч квадратных метров запроектированы универсальные и специализированные учебные кабинеты, лаборантские и мастерские.

А на территории ЖК «Пригород Лесное» в Ленинском городском округе построили детский сад для 360 малышей. Общая площадь трехэтажного здания — более 4,6 тыс. кв. метров, для малышей предусмотрено 15 групп, в каждой — игровая, буфетная, раздевальная, спальня и санузел.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в августе в преддверии нового учебного года в Подмосковье пройдет съезд педагогов и руководителей школ.