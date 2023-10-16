Тридцать семь автобусных маршрутов курсируют до станций МЦД-3 в Химках

Жители подмосковных Химок могут воспользоваться шестью железнодорожными станциями третьей линии Московских центральных диаметров (МЦД-3) — «Химки», «Фирсановская», «Левобережная», «Сходня», «Подрезково» и «Новоподрезково», напомнили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ведомстве подчеркнули, что для удобства пассажиров и обеспечения транспортной доступности в Химках действуют тридцать семь автобусных маршрутов, которые курсируют до станций МЦД-3.

Так, у станции МЦД «Фирсановская» останавливаются три маршрута: № 40, № 2 и № 7. До станции МЦД «Левобережная» жители Химок могут доехать на маршрутах № 5, № 344 и № 1078.

До станции «Подрезково» можно доехать на автобусах № 13, № 15 и № 30, а до «Новоподрезково» — на автобусах № 22, № 370 и № 482.

До станции «Сходня» ходит девять автобусных маршрутов: № 2, № 7, № 12, № 13, № 25, № 35, № 36, № 44 и № 482.

Самой популярной среди жителей муниципалитета является станция «Химки». До нее можно доехать на двадцати двух автобусах под номерами: 1, 3, 5, 8, 11, 14, 19к, 20 м, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 41, 42, 43, 51, 62к, 345, 436, 469. Например, жители пятого микрорайона могут добраться до метро «Ховрино» всего за полчаса. Для этого надо доехать до станции МЦД на маршруте под номером три «Арена Химки — улица Дружбы», а затем пересесть на электричку.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как запуск МЦД повлияет на экономику региона.