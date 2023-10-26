Тридцать восемь школ построят в Подмосковье в этом году в рамках нацпроекта

В этом году в рамках национального проекта «Образование» в Московской области построят тридцать восемь школ, сообщила пресс-служба министерства экономики и финансов региона.

Так, в текущем году в эксплуатацию уже ввели двадцать одну школу в Балашихе, Богородском и Ленинском округах, Долгопрудном, Истре, Коломне, Королеве, Красногорске, Мытищах, Одинцово, Пушкино, Раменском, Рузе, Чехове и Щелково. До конца года будут введены еще семнадцать школ в четырнадцати муниципалитетах.

В ведомстве уточнили, что за 2019–2022 годы в рамках нацпроекта в Подмосковье построили девяносто девять школ для шестидесяти шести тысяч учеников. Еще свыше шестидесяти образовательных учреждений отремонтировали. Общий объем финансирования нацпроекта «Образования» в этом году составил двадцать восемь миллиардов рублей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в подмосковных школах будут преподавать педагоги из Китая.