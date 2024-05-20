Трихолог Аверкина рассказала, как сохранить длинные волосы в зрелом и пожилом возрасте

Врач-трихолог Анна Аверкина в беседе с «Газетой.ру» рассказала, как можно сохранить длинную шевелюру в зрелом возрасте и после наступления старости, и какие ключевые правила ухода стоит запомнить каждому.

Состав волоса включает 80-90% кератина, особого белка, построенного из аминокислот. Чем старше человек становится, тем хуже вырабатывается белок, а также эластин и меланин. Все это отвечает за цвет, упругость и крепкость волос. Важную роль играет и коллаген.

Врач советует обратить внимание на свое питание, и включить в него как можно больше белка.

«Стоит помнить, что аминокислотный состав животных протеинов выше, чем растительных. Например, в молочном белке мяса и яиц доля этих соединений — 44 %, в рыбе — 38 %. В пророщенной пшенице, орехах и бобовых — до 15 % суточной нормы белка. Гречка, овсянка, грибы и ягоды также включают нужные организму белковые соединения. Значимо, что водный баланс также напрямую влияет на красоту и упругость шевелюры. Это связано с тем, что волос на 15 % состоит из воды. Без достаточного количества жидкости фолликулы истощаются, и волосы начинают выпадать», — объяснила эксперт.

Еще один совет: налегать на пищевые добавки с витаминами и минералами, желательно получив консультацию специалиста. К старости на состояние волос лучше всего влияет низкомолекулярный морской трипептидный коллаген. Он усваивается с медью, цинком и витамином С. Также Аверкина рекомендовала обратить внимание на водорастворимый витамин группы В — В7, А и Е. Многим врач также советует спирулину.

По словам Аверкиной, негативно на коже отражается недосып и атрофия мышц. Стоит уделять время умеренной физнагрузке, пить больше воды, не сбивать режим и скорректировать базовый уход за волосами. Например, отдать предпочтение более качественному шампуню и кондиционеру, а также краске без содержания вредящего коже аммиака.

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