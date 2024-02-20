Трихолог Мареева рассказала, как состояние кожи связано с выпадением волос

Большинство людей, особенно к концу зимы, начинают стремительно терять волосы. Однако выпадение не всегда говорит о проблемах со здоровьем или нехватке витаминов. Иногда дело в банальном состоянии кожи головы, которая может провоцировать более обильную потерю волос. Эксперт в области трихологии Анастасия Мареева в беседе с gazetametro.ru рассказала, как это связано.

Часто люди не замечают на своей голове под копкой волос корочки, высыпания, шелушения и воспалительные элементы. Их появление может быть обусловлено многим: от нездорового образа жизни до неправильного шампуня. Как объяснила специалист Мареева, наличие лишних чешуек на коже головы приводит к плохому питанию волосяных фолликулов. В итоге волосы выпадают.

Приводить к потере волос могут также патологии кожи и аутоиммунные болезни, но в остальных случаях ситуацию исправить куда легче с помощью лечения.

«При выпадении фокус в уходе лучше сделать на увлажняющие компоненты (для нормализации состояния скальпа) и противовоспалительные ингредиенты растительного происхождения: кофеин, пептиды, экстракты гинкго билоба, конского каштана, розмарина. Если кожа головы жирная, стоит использовать пилинги и сульфатные шампуни, при нормальной и кератиновом выпрямлении лучше применять более мягкий и бессульфатный уход» – посоветовала эксперт.

Мареева также отметила, что важно соблюдать улучшенный режим питания и сна, не злоупотреблять углеводами и избегать стресса. Негативно на коже сказываются жиры, копченые продукты и острая пища. В питании лучше сделать упор на белки, а также растительную еду. В уходе эксперт советует применять больше антибактериальных компонентов. От частого использования скрабов для головы и пилингов Мареева предостерегла.

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