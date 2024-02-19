Врач Киселева объяснила, какие симптомы говорят о нехватке витаминов

Нехватка определенных витаминов и нездоровый образ жизни приводят к нарушениям работы иммунной системы. Врач-эндокринолог Елена Киселева в беседе с сайтом aif.ru рассказала, какие симптомы и недуги могут говорить о дефиците важных веществ.

Недостаток некоторых элементов и витаминов чаще всего сопровождается слабостью, сухостью кожи и быстрой утомляемостью. Однако при затяжной нехватке ситуация может стать еще хуже: дефицит ударит по деснам и зубам.

Киселева отметила, что часто люди болеют, если у них нехватка витамина C, а язвочки на слизистых появляются при недостаточном получении В2. Бессонницу и дерматиты вызывает дефицит В12. Если человек наблюдает сухость кожи и волос, то это может указывать на нехватку витамина А.

По словам врача, особое внимание стоит уделить витамину D, так как без него кости становятся более слабыми и даже рыхлыми. Ударить это способно по иммунитету и гормональному фону. Йод помогает щитовидной железе и получать его важно из продуктов питания.

Отметим, что прием любых лекарств и витаминов должен сопровождаться врачом.

Ранее сообщалось, что врач развеяла миф об ананасовой диете.