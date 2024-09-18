Трихолог Толстоносова рассказала про осенний уход для всех типов волос

Трихолог и нутрициолог Виктория Толстоносова в беседе с сайтом aif.ru рассказала, как позаботиться о своей шевелюре с наступлением холодов.

Изменения температур, рациона и погоды влияют на качество волос. По этой причине средства для ухода нужно подбирать исходя из сезона, а также наполнить свое ежедневное меню полезными продуктами. Например, врач рекомендует есть больше авокадо, кураги, фиников, треску и кальмары.

Осенью волосы также могут стать сухими из-за ветра. По этой причине нужно как можно реже пользоваться феном, выпрямителями и утюжками. Важно каждый день использовать витаминную косметику и термозащиту. Обратить внимание нужно на состав продуктов для волос: лучше всего для осени подойдут с аминокислотами, алоэ, ши, оливой, жожоба и арганой.

Трихолог подчеркнула, что нельзя выходить на улицу с непросушенной головой и без убора. Последнее важно, так как от температурных перемен кровеносные сосуды резко сужаются. От этого питание волосяных фолликулов происходит хуже, они забиваются грязью быстрее. Это может привести к выпадению волос. Осенью для кожи головы будет полезно использовать лосьон и делать массаж.

Ранее сообщалось, что трихолог Егорова назвала причины выпадения волос после родов.