Тринадцать инвестиционных школ намерены открыть в Подмосковье к новому учебному году

К новому учебному году в Подмосковье планируют открыть тринадцать инвестиционных школ, сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Так, например, в ЖК «Новое Медведково» в Мытищах свои двери для учеников откроет школа более чем на 1,7 тысячи мест. Здание площадью свыше двадцати тысяч «квадратов» возводит застройщик ГК «Инград». В образовательном учреждении разместят в том числе четыре спортзала, хореографическую студию, большую столовую и библиотеку.

В жилом комплексе «Заречье Парк» в Одинцово к 1 сентября планируют открыть школу на шестьсот мест. Ее возводит группа «Самолет». В здании площадью 10,5 тысячи квадратных метров расположатся как начальная, так и средняя школа.

Напомним, инвестиционные объекты застройщики возводят за счет внебюджетных источников финансирования.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в День знаний в Московской области откроют двадцать четыре новые школы.