Тринадцать крупных парков благоустроят в Подмосковье в следующем году

Тринадцать крупных парков планируют открыть в Подмосковье после благоустройства в 2024 году.

Так, в Коломне преобразят Парк Мира площадью двадцать пять гектаров, в Протвино обновят парк «Сказка», а в Подольске появится новое пространство для семейных прогулок и мероприятий, сообщила пресс-служба областного министерства благоустройства.

Кроме того, в центре Дедовска обустроят новую зону отдыха, а в Лобне появится Центральный парк на двадцать два гектара, добавили в ведомстве.

В Люберцах на площади девятнадцать гектаров обновится Наташинский парк, в Жуковском благоустроят ПКиО площадью девять гектаров, а в Луховицах новым пространством для культурных и спортивных событий станет парк имени Воробьева.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отмечал, что в Московской области растет посещаемость парков.