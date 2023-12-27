Триумфальное возвращение Лерчек: что изменилось в жизни блогера за 9 месяцев

Семья Чеклиных снова свободна от ограничений, о чем она радостно сообщила в соцсети подписчикам. С момента молчания супругов прошло почти девять месяцев.

Блогеров, ведущих фитнес-марафоны в Сети, поймали на неуплате огромной суммы налогов государству. Произошло это еще весной 2023 года. Авторы своей спортивной программы попали под ограничения: суд запретил им вести соцсети, а также свободно перемещаться.

Как только счета Лерчек разблокировали, то пара выплатила 500 миллионов рублей. Это полностью покрыло задолженность и издержки. Ограничения сняли в декабре текущего года.

«Мы вернулись!!!», — написала блогер.

Как пишет портал «Дни.ру», в семье Чекалиных многое изменилось. Дети заметно подросли, а супруги стали выглядеть несколько иначе. Звездные обозреватели предполагают, что возвращение Лерчек будет триумфальным, и скоро она расскажет, как жила все это время.

Ранее адвокат блогера высказался о ситуации с подзащитной.