«Тряхнуло заметно»: турист из РФ рассказал об обстановке в Мьянме

Российский турист рассказал журналистам РИА Новости о том, как землетрясение ощущалось в одной из древнейших столиц Мьянмы — городе Баган.

По словам туриста, паники среди людей не было, даже несмотря на довольно сильно ощущавшиеся толчки. По словам очевидца, «тряхануло заметно», но люди даже не придали этому особого значения — катаклизм ощущался только минуту, — пока не открыли новости.

Когда турист достал телефон, то, говорит он, уже стало не до шуток, но в момент ЧП они были на открытом воздухе. Напомним, что на территории Мьянмы случилось землетрясение магнитудой 7,7 — толчки были заметны сразу в нескольких странах. Так, о том, как землетрясение ощущалось в Бангкоке, рассказала другая россиянка.