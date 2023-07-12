«Трясу банкой с копейками в Курске»: стали известны регионы РФ с самой большой средней зарплатой
Россияне предположили, почему Чукотка стала регионом с самой большой средней зарплатой
Фото: [freepik.com]
Чукотка заняла первое место по уровню средних зарплат в первом в России рейтинге субъектов по кредитоспособности населения. Он составлен на основании данных Центробанка и Росстата Фондом развития гражданского общества, сообщают «Известия».
У лидера с результатом почти в 155 тысяч рублей разница с Москвой более чем в 10 тысяч рублей. Столица заняла лишь второе место. Закрывает тройку Ямало-Ненецкий автономный округ со средней заработной платой в размере 138 тысяч рублей.
«Слышите шум? Это я трясу банкой с копейками в Курске»; «Если пятеро едят мясо, а пятеро капусту, то в среднем все едят голубцы. Анекдот старый, но уместный»; «А теперь просто можете вспомнить, сколько стоит килограмм помидоров на Чукотке. Так что все нормально, живем-живем», — прокомментировали новость россияне.
Ранее сообщалось, что московские вузы возглавили рейтинг по уровню зарплат юристов.