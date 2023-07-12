«Трясу банкой с копейками в Курске»: стали известны регионы РФ с самой большой средней зарплатой

«Слышите шум? Это я трясу банкой с копейками в Курске»; «Если пятеро едят мясо, а пятеро капусту, то в среднем все едят голубцы. Анекдот старый, но уместный»; «А теперь просто можете вспомнить, сколько стоит килограмм помидоров на Чукотке. Так что все нормально, живем-живем», — прокомментировали новость россияне.