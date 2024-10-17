Трюдо обвинил RT в финансировании «правых блогеров» в Северной Америке

Канадский политик считает, что канал RT занимается финансированием «правых блогеров», авторов YouTube-каналов, а также ряда известных лиц, таких как журналист Такер Карлсон и психолог Джордан Питерсон.

Трюдо припомнил скандал с каналом Tenet Media, который закрыли на YouTube из-за подозрения в получении средств от российских масс-медиа. Тогда заявили, что блог якобы тайно получил $10 млн от RT для продвижения Дональда Трампа и контента пророссийского толка.

Сейчас премьер-министр активно наблюдает за деятельностью канала.

Ранее сообщалось, что санкции США не помешали активному вещанию канала RT.