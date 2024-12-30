Трое дебоширов сожгли венок на Вечном огне подмосковном Клину

Сотрудники правоохранительных органов задержали трех нарушителей общественного порядка, которые совершили акт вандализма в отношении памятника, посвящённого памяти советских солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает телеканал РЕН со ссылкой на информацию, полученную от представителя полиции Московской области.

По данным, полученным от представителей средств массовой информации, инцидент произошел в ночь на 29 декабря. Группа молодых людей в возрасте от 21 до 25 лет находилась рядом с Вечным огнём в Клину и оторвала венок, который был прикреплён к монументу. Затем дебоширы начали бить венок ногами, а потом и вовсе сожгли его на Вечном огне.

После этого дебоширы скрылись. Однако по горячим следам были задержаны силами правопорядка. По факту произошедшего полицейскими было возбуждено уголовное дело.

«Все трое задержаны. В ближайшее время им предъявят обвинение, следствие планирует заключение злоумышленников под стражу», — рассказал источник правоохранительных органах.

Ранее сообщалось, что суд отправил в колонию жителя Кисловодска за сжигание венков в Вечном огне.