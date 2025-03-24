Трое кубанских школьников попали в больницу после нападения собак

Днем 22 марта трое подростков отправились на контрольный смотр трассы для мотокросса на улице Энгельса в Усть-Лабинске. Там на них напала стая бездомных собак и покусала за разные части тела.

Школьников доставили в травматологическое отделение центральной районной больницы. Их жизни ничего не угрожает.

По факту нападения безнадзорных животных на детей прокуратура начала проверку, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Ранее сообщалось о том, что суд обязал владельцев собак выплатить компенсацию семьям искусанных детей в Кузбассе.