Трое пострадавших при поножовщине в гипермаркете Петербурга попали в реанимацию

Глава горздрава Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец рассказал, что три человека из шести пострадавших попали в отделение реанимации после нападения в гипермаркете «О'кей». Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Дмитрий Лисовец также рассказал про травмы, которые получили пострадавшие в торговой сети. По его словам, одного мужчину агрессор ударил ножом в живот, его состояние сейчас крайне тяжелое. Еще двое пострадавших — женщины, которые находятся в стабильном среднем состоянии.

Известно и об еще одной женщине с повреждением грудной клетки. Ее состояние также тяжелое.

В НИИ скорой помощи им. Джанелидзе остается и нападавший. Он получил ушибы, в том числе и головы, а также колото-резаные раны кистей. Врачи наблюдают у него острый психоз.

Напомним, мужчина напал с ножом на посетителей гипермаркета на проспекте Космонавтов. Шесть человек пострадали. Его мотивы выясняют следователи, были назначены экспертизы, в том числе токсикологического характера.

Ранее сообщалось, что устроившему поножовщину в Петербурге мужчине грозит 10 лет лишения свободы.