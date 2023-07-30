Трое взрослых и три ребенка погибли от урагана в Марий Эл

Об трагических инцидентах проинформировал в своем аккаунте в социальных сетях глава республики Юрий Зайцев.

С его слов, все произошло в палаточном лагере во время урагана. Упавшие деревья придавили собой троих взрослых и трех детей.

«Происшествия с погибшими и пострадавшими произошли в палаточном лагере на территории дикого пляжа», — сказал глава региона.

Зайцев добавил, что всего от урагана в республике пострадали к настоящему времени 22 человека. Последствия стихии сейчас устраняют экстренные службы республиканского МЧС.

Ранее сообщалось, что в результате урагана в Татарстане погибла маленькая девочка.