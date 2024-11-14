Трогательный разговор бойца СВО Алиева с мамой опубликовали в Сети

В распоряжении RT появилась видеозапись разговора бойца СВО Закарьи Алиева с мамой. Оба едва сдерживают слезы, общаясь через экраны.

Алиев три недели в одиночку, без еды и воды, удерживал опорник на Запорожском направлении. При этом военный находился под обстрелом противника, мог погибнуть в любой момент при попадании. Однако ему с успехом удалось удержать позицию и выжить.

Позже Алиев связался с родной мамой, которая с трудом сдерживала эмоции от рассказа. Как напомнил ей боец, он «никогда не сдается».

«Я знаю, я уверена, что ты крепкий, сильный, сын мой», — заявила женщина со слезами на глазах.

Примечательно и то, что уроженец Дагестана Алиев также взял пятерых пленных и помог раненым сослуживцам, хотя сам находился в опасном положении.

Ранее сообщалось, что разведчик Алиев рассказал подробности пережитого на Запорожском направлении.