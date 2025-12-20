«Тройка» остается в силе: Минобрнауки закрыл тему с увеличением экзаменов
Life.ru: Фальков заявил об отсутствии планов увеличивать количество ЕГЭ
Фото: [Учебный класс Софьинской средней школы после капитального ремонта в Наро-Фоминском округе/Медиасток.рф]
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил о сохранении действующих правил приема в университеты. В 2026 году абитуриенты будут зачисляться по результатам трех единых государственных экзаменов, как и прежде, сообщает Life.ru.
Фальков подчеркнул, что ранее обсуждавшаяся инициатива о переходе на четыре вступительных экзамена не получила необходимой поддержки и не планируется к реализации. Таким образом, конкурс на все направления подготовки будет проводиться на основе трех результатов ЕГЭ.
