В селе Заречье в Крыму в ДТП погиб младенец, еще два человека пострадали

В селе Заречье Нижнегорского района Крыма произошла авария, в результате которой погиб младенец, а водитель и пассажир легкового автомобиля получили травмы. Об этом информирует пресс-служба МВД республики.

В результате дорожно-транспортного происшествия, как сообщили в полиции, водитель и пассажир легкового автомобиля получили травмы и были госпитализированы.

«Водитель автомобиля Mercedes не выбрал безопасную скорость движения и совершил столкновение с грузовым автомобилем "МАН", который двигался в попутном направлении», — говорится в сообщении.

Ребенок, родившийся в 2025 году, получил травмы, несовместимые с жизнью. Об этом сообщили в ведомстве. Сейчас полиция выясняет причины автокатастрофы на месте происшествия.

