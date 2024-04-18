Трубопровод взорвался под Харьковом: жители сообщают об огромном столбе пламени

В Харьковской области вечером четверга, 18 апреля, взорвался трубопровод. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные, которые были опубликованы в местном издании «Страна».

Согласно информации, размещенной в СМИ, из-за взрыва газового трубопровода в Харьковской области в районе 40 метров от эпицентра начал плавиться асфальт. Жители сообщают о большом столбе дыма и пламени – высота составляет 70 метров.

На данный момент причины случившегося не сообщаются. Официальных комментариев от властей региона нет. Другая информация уточняется. Напомним, ранее мы сообщали о том, что Эммануэль Макрон рассказал о желании приехать в Киев, но пока точно не знает, когда. Подробности в материале.