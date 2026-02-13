Трудная судьба: на Урале 21-летний парень поселился в доме престарелых после скитаний

В Екатеринбурге 21-летний юноша оказался в доме престарелых, сообщил портал 74.ru. Вместе с ним там поселилась его 18-летняя возлюбленная.

Для парня это очередной виток непростой судьбы: в детстве его истязали родители, сажали на цепь. Потом были годы в детском доме, откуда он вышел во взрослую жизнь практически без поддержки.

После детдома молодой человек сумел найти работу. Но в какой-то момент потерял паспорт — без него устроиться официально уже не мог. Тогда он сошелся с девушкой, и они стали жить в доме его отца. Отношения с родителем не сложились. После очередного конфликта молодые люди оказались на улице без денег и документов.

Совершенно случайно пара наткнулась на частный дом престарелых. Владелица учреждения, увидев отчаявшихся ребят, решила не отворачиваться. Она приняла их и поселила среди пожилых постояльцев.

Женщина считает, что молодые люди не должны «дышать воздухом безнадежности». Сейчас она помогает молодому человеку восстанавливать паспорт и учит их самым простым вещам, которые нужны для самостоятельной жизни.

Ранее сообщалось, что молодая учительница из Санкт-Петербурга, обвиненная в совращении учеников, попала в психбольницу.