«Трудности в трактовках»: выяснилось, почему россияне боятся ученических договоров

Президент РФ Владимир Путин предложил создать механизм ученического договора, в рамках которого работодатель оплачивает учебу, а учащимся гарантируют трудоустройство. С таким заявлением глава государства выступил на ПМЭФ-2023.

Юрист Виктор Иванов рассказал, что такая норма уже закреплена в Трудовом кодексе РФ, но на сегодняшний день соискатели боятся к ней прибегать. Причина – слишком гибкие формулировки.

«Ученический договор – достаточно хорошая и распространенная в будущем практика, но здесь нет прозрачных и эффективных механизмов. Работодатель должен оплатить обучение соискателю. Соискатель, в свою очередь, по ученическому соглашению будет дальше работать», – рассказал Иванов в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По его словам, нужно очень четко прописать сроки окончания обучения и критерии, по которым можно судить, что соискатель готов выполнять эту работу.

«Тут многие и испытывают трудности в трактовках. Если соискатель не прошел отбор, не прошел по тестам, он вынужден будет оплатить обучение. Если же соискатель дальше пошел работать, обучение идет за счет работодателя. В принципе, ученический договор – это неплохая форма для молодых специалистов, у которых еще нет опыта работы», — рассказал юрист.

Также, по его словам, такое соглашение подойдет тем, кто хочет переквалифицироваться, но не имеет времени, сил и финансов для полноценного обучения.

«Поэтому такой договор и хорош тем, что позволяет без отрыва от производства пройти обучение, а также получать денежные средства. Но тут нужно сделать акцент на том, что это будет не зарплата, а стипендия, и это в договоре будет прописано», – подытожил Иванов.

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