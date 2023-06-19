«Трудоголик года»: россияне оценили поступок женщины, которая выпрыгнула из окна, чтобы успеть на работу
Беременная женщина в Москве опаздывала на работу и выпрыгнула из окна шестого этажа
Фото: [Артем Житенев/ТАСС]
Гражданка Киргизии на шестом месяце беременности выпрыгнула из окна 6-го этажа в Москве, потому что торопилась на работу, сообщает SHOT.
По данным журналистов, накануне происшествия 23-летняя будущая мама зашла в гости к брату. Там она задремала и проспала ночную смену. По словам родственника девушки, она проснулась и начала сильно нервничать. Беременная настолько боялась опоздать на работу, что попыталась срезать путь и выскочила через окно 6-го этажа. Брат не успел ее остановить.
«Трудоголизм, которому можно позавидовать»; «Я так только домой с работы тороплюсь. А тут беременная на шестом месяце через окно на работу побежала. Трудоголик года», — рассуждают пользователи Сети.
Женщина упала на козырек подъезда. Чудом все обошлось сотрясением мозга и ушибом позвоночника. Жизни малыша ничего не угрожает.
Однако правоохранители, которые разбираются в ситуации, выяснили, что у гражданки Киргизии нет российской регистрации. В данный момент полиция проверяет брата пострадавшей.
«Мне кажется, дело не в работе… Брат точно как-то замешан в этом, просто скрывает реальную причину»; «Девушке явно нужно к психиатру, а брата надо проверять», — прокомментировали новость россияне.
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