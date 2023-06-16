Спровоцирует выкидыш: объясняем, какая популярная приправа может быть смертельно опасна

Лавровый лист – это популярная специя, которую многие привыкли добавлять в супы, бульоны и даже каши. Однако даже у него есть противопоказания, и некоторым стоит ограничить употребление ароматного листа либо вовсе отказаться от этой добавки к блюду.

Лавровый лист строго противопоказан беременным, он стимулирует сокращения матки и повышает ее тонус, а это смертельно для уже сформировавшегося плода. На первых неделях он зачастую становится причиной выкидыша у беременных.

«То же касается и людей с высоким кровяным давлением. Лавровый лист оказывает на него прямое влияние, провоцируя сильные головные боли, головокружение и даже обмороки. Поэтому употреблять его следует с осторожностью или избегать вовсе», - рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» фитотерапевт Елена Белова.

Те, кто страдает проблемами ЖКТ или просто периодически возникающей изжогой, наверняка замечали, что блюда с лавровым листом очень тяжелые для них. Приправа раздражает стенки желудка и кишечника, что вызывает дискомфорт. Это касается и тех, кто принимает сильные жизнеобеспечивающие препараты, такие как инсулин или гормональные средства.

«Многие не воспринимают «лаврушку» как аллерген, поэтому не понимают, откуда возникают симптомы, и часто неправильно себя диагностируют. При этом достаточно сильный, ведь может вызвать простое покраснение, а может - отек Квинке», - уточнила эксперт.

Если состояние организма не вызывает серьезных вопросов, нет никаких врожденных заболеваний или приобретенных диагнозов, то лавровый лист может стать отличным помощником на кухне.

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