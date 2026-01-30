Трудовик в уфимском лицее связал и выпорол ученика ремнем из-за провокационной картинки. Наказание попало на видео

В одном из лицеев Уфы разгорелся скандал: учитель труда, доведенный до срыва поведением семиклассника, публично выпорол его ремнем и связал руки прямо во время урока, пока остальные дети снимали происходящее на видео. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Инцидент произошел в стенах образовательного учреждения в столице Башкирии. Обычный урок технологии закончился насилием, когда педагог решил применить к ученику непедагогические методы воспитания. По предварительным данным, конфликт спровоцировал сам семиклассник: подросток систематически срывал занятие, выкрикивал оскорбления и пытался всячески привлечь к себе внимание сверстников.

Последней каплей для учителя стала выходка школьника с компьютером — он вывел на монитор провокационное изображение, иллюстрирующее чебурашку с мочой в ушах. Увидев это, мужчина не смог сдержать эмоций. Он силой вытащил хулигана к доске, где несколько раз ударил его ремнем ниже спины. На этом наказание не закончилось: педагог связал подростку руки и, согласно видео очевидцев, даже пнул его.

Вся экзекуция проходила под одобрительный хохот одноклассников, которые не только не попытались вмешаться, но и с энтузиазмом фиксировали происходящее на камеры смартфонов. Теперь эти кадры изучают правоохранительные органы и руководство лицея, которым предстоит дать оценку действиям обеих сторон конфликта.

Ранее СК взял на контроль дело об издевательствах над ученицей в Сургуте.