Трудовой кодекс: юрист предупредил о дисциплинарной ответственности за чай на рабочем месте

Вопрос о том, можно ли выпить чашку чая или съесть бутерброд прямо за рабочим столом, кажется бытовым, но на практике он может вылиться в реальное дисциплинарное взыскание. Член Ассоциации юристов России Илья Пащенко обратил внимание на тревожную для многих сотрудников деталь: работодатель действительно наделен правом регулировать этот процесс, а нарушение установленных им правил грозит последствиями вплоть до замечания или выговора. Юрист Елена Рудакова в беседе с « Вечерней Москвой » подтвердила — законодательство оставляет здесь лазейку, о которой знают далеко не все.

По ее словам, чтобы понять механизм, нужно обратиться к ст. 108 ТК РФ. Она гарантирует сотруднику перерыв для отдыха и питания, но есть важная тонкость: в законе не прописано, где именно этот перерыв должен проходить. Работодатель, ссылаясь на ст. 21 ТК РФ, имеет полномочия закрепить в правилах внутреннего трудового распорядка конкретные места, где можно принимать пищу. Технически это не выглядит как «прямой запрет» — но если в локальном акте черным по белому сказано, что есть и пить можно только в столовой или специально отведенной зоне, то чашка кофе за компьютером автоматически становится нарушением.

Юрист подчеркнула, что последствия для сотрудника, который проигнорировал такие правила, вполне реальны. При условии, что человек был ознакомлен с документом под подпись, его действия квалифицируют как несоблюдение трудовой дисциплины. А это уже основание для дисциплинарного взыскания — замечания, выговора или, в случае систематичности, даже увольнения по соответствующим основаниям. Юристы подчеркивают, что сам по себе прямой запрет на чаепитие в законе отсутствует, но внутренние нормативные акты компании создают полноценную юридическую конструкцию, которая делает его легитимным.

По ее мнению, в сухом остатке получается классическая история о том, как формальное право превращается в инструмент контроля. Законное право на перерыв у сотрудника есть, но где и как этот перерыв проводить — решает уже работодатель своей локальной документацией. Поэтому, прежде чем наливать кипяток в кружку прямо на рабочем месте, стоит заглянуть в правила внутреннего распорядка: возможно, ваша компания уже отнесла этот, казалось бы, безобидный ритуал к разряду дисциплинарных нарушений.

