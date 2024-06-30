Труп мужчины достали из реки в Тульской области

Тело 50-летнего мужчины вытащили из реки Струга в городе Алексин. Об этом сообщают Тульские известия.

По предварительным данным, мужчина утонул. Его нашли случайные отдыхающие на Струге и тут же обратились к спасателям. Сотрудники пожарно-спасательной части ГУ МЧС по региону доехали до места обнаружения тела.

Добраться до погибшего мужчины было непросто. Спасатели применили спецтехнику и задействовали водолазов, после чего удалось выловить труп.

Отмечается, что на реке не было оборудовано мест для купания или рыбалки. Остальные детали и обстоятельства произошедшего будут выяснять.

Отметим, с приходом лета многие местна непригодны для купания и рыбалки. При выходе на природные места для отдыха жителей предостерегают от употребления алкоголя и захода в воду. Также нужно внимательно следить за детьми, а также интересоваться его одиночным времяпровождением во время каникул. Важно проговорить правила безопасности, связанные с купанием и другими летними рисками.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае было возбуждено уголовное дело после пропажи детей в реке.