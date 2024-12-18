Труп мужчины обнаружили в квартире, которую он снял накануне в Егорьевске

Тело мужчины обнаружили в одной из квартир в жилом доме на улице Механизаторов в Егорьевске. Об этом сообщает REGIONS со ссылкой на собственный источник.

По его данным, 51-летний мужчина снял квартиру накануне. После этого он перестал отвечать на телефонные звонки собственника жилья.

«Хозяин забеспокоился и отправился на место, чтобы проверить, все ли в порядке. В квартире он обнаружил тело мужчины», — говорится в сообщении.

Собственник жилья вызвал сотрудников правоохранительных органов, по данному факту проводится проверка.

ГСУ СК России по Подмосковью до этого сообщал, что в Балашихе задержали местного жителя в возрасте 58 лет, который зарезал свою знакомую. Преступление было совершено 4 декабря.