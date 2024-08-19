Труп мужчины выловили в реке неподалеку от делового центра «Москва-Сити»

Сегодня, 19 августа, утром возле причала «Кутузовский» неподалеку от делового центра «Москва-сити» в Москве-реке обнаружен труп мужчины, сообщил телеграм-канал SHOT.

Погибшего извлекли из воды. Устанавливаются его личность и обстоятельства произошедшего.

По данным канала, накануне вечером в этом районе видели компанию из трех подвыпивших мужчин. Один из них рискнул искупаться. Проверяется информация, имеет ли отношение всплывший труп к тем самым «отдыхающим».

Ранее сообщалось, что под Шатурой 11-летний мальчик выстрелил из винтовки в семилетнюю девочку. Пострадавший ребенок находится в больнице.