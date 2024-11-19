Труп пропавшей американки обнаружили в холодильнике в ее собственном доме
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В жестокой расправе над женщиной подозревают 37-летнего жителя штата Лас-Вегас.
Как сообщает Las Vegas Review-Journal, Дэниел Руш попал в поле зрения сотрудников полиции после того, как соседи 68-летней Моник Гилбертсон попросили их проверить, не случилось с ней что-либо, так как уже давно ее не видели.
Прибывшие на место полицейские вскрыли мобильный дом Гилбертсон. Там находился Руш и еще одна женщина.
Рядом с морозильной камерой сотрудники полиции обнаружили кровь, а в холодильнике находилось тело пропавшей Гилбертсон.
Дэниел Руш арестован.
Ранее сообщалось о том, что на шоссе в Мексике обнаружили пять обезглавленных трупов и мешок с отрезанными головами.