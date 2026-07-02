Труп туристки обнаружили на кофейных плантациях Колумбии

В Колумбии разворачивается расследование гибели 41-летней туристки Марлис Генц, которая отправилась на кофейную ферму в популярном туристическом городе Саленто. Спустя шесть дней после исчезновения женщину нашли бездыханной в озере в сельской местности, сообщает The Sun.

Живописный колумбийский город Саленто, известный своими кофейными плантациями и привлекающий тысячи путешественников, оказался в центре мрачной истории.

По данным газеты The Sun, туристка пропала 25 мая. В тот день в 14:00 она должна была посетить поля, но на месте экскурсии не появилась. Никто не мог предположить, что женщину уже не найти живой. Лишь 31 мая ее тело обнаружили в озере, расположенном в удаленной сельской местности. В ходе осмотра судмедэксперты зафиксировали следы насилия — версия несчастного случая сразу отошла на второй план.

Сестра и подруга погибшей рассказали, что сигналы с ее телефона и наушников уходили из мастерской по ремонту электроники, находящейся в Медельине. Это более чем в 160 километрах от того места, где было найдено тело. Как гаджеты оказались в другом городе и кто мог ими воспользоваться — сейчас пытаются выяснить следователи.

Ранее сообщалось, что туристки поделились впечатлениями от поездки Сочи — Минводы — Ставрополь.