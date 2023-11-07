ЦАХАЛ: Армия Израиля будет атаковать ХАМАС везде, даже в больницах

Он подчеркнул, что указанное обстоятельство совершенно не будет являться помехой израильской армии в стремлении добраться до боевиков.

«Крупнейшая больница "Шифа" в секторе Газа используется в качестве убежища террористов», - цитирует Хагари издание Haaretz.

Представитель Армии Израиля добавил, что ЦАХАЛ намерен атаковать больницу, подчеркнув, что израильские военные «войдут в любую инфраструктуру, в любое место, где есть террористы».

Напомним, лидер ХАМАС в субботу, 7 октября, заявил, что настало время ударить по израильтянам, чтобы попытаться создать собственное государство. Мухаммед ад-Дейф указал, что военная операция под названием «Наводнение Аль-Акса» уже начата. К настоящему времени счет погибших и пострадавших мирных жителей с обеих сторон идет на тысячи.

Израиль не намерен останавливать наземную операцию в секторе Газа. Россия на постоянной основе помогает пострадавшим от обстрелов ЦАХАЛ палестинцам поставками гуманитарной помощи. А могут ли в секторе Газа появиться военные. Разбираемся в материале «Подмосковье сегодня».