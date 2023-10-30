ЦАХАЛ: Армия Израиля вводит дополнительные силы в сектор Газа

Израильские власти приняли решение расширить наземную операцию в секторе Газа и ввести дополнительные силы в анклав для полного уничтожения боевиков ХАМАС, заявили в ЦАХАЛ.

Там добавили, что дополнительные силы уже входят на частично занятые ранее военными северные территории сектора Газа.

«Армия Израиля продолжает расширять наземную операцию в секторе Гаха, вводит туда дополнительные силы» - цитирует РИА Новости заявление ЦАХАЛ.

Напомним, лидер ХАМАС в субботу, 7 октября, заявил, что настало время ударить по израильтянам, чтобы попытаться создать собственное государство. Мухаммед ад-Дейф указал, что военная операция под названием «Наводнение Аль-Акса» уже начата. К настоящему времени счет погибших и пострадавших мирных жителей с обеих сторон идет на тысячи.

Ранее ряд стран-членов военного блока выступили с призывами исключить Турцию из НАТо после резкого заявления президента страны Реджепа Эрдогана, который накануне заявил, что официальная Анкара подготавливает правовую базу для объявления Израиля страной - «военным преступником».

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