ЦАХАЛ дал лишь час на эвакуацию больных и персонала крупнейшей больницы Газы

Как передает арабский телеканал Al Jazeera, Тель-Авив потребовал эвакуировать всех пациентов из больницы «Аль- Шифа» в палестинском анклаве в течение одного часа.

Один из врачей крупнейшей клиники сектора Газа поделился мнением с журналистами, за час такое сделать невозможно технически. Предложенное Израилем похоже на издевательство.

«Невозможно эвакуировать всех этих людей за один час, тем более что у них нет машин скорой помощи для перемещения пациентов и недоношенных детей на юг», - комментирует врач из больницы «Аль-Шифа» предложение ЦАХАЛ.

Напомним, лидер ХАМАС в субботу, 7 октября, заявил, что настало время ударить по израильтянам, чтобы попытаться создать собственное государство. Мухаммед ад-Дейф указал, что военная операция под названием Наводнение Аль-Акса уже начата. К настоящему времени счет погибших и пострадавших мирных жителей с обеих сторон идет на тысячи.

Израиль не намерен останавливать наземную операцию в секторе Газа. Россия на постоянной основе помогает пострадавшим от обстрелов ЦАХАЛ палестинцам поставками гуманитарной помощи. А могут ли в секторе Газа появиться военные. Разбираемся в материале «Подмосковье сегодня».