ЦАХАЛ: ХАМАС еще далек от истощения ракетного потенциала

Выпустившие по территории Израиля к настоящему времени уже более 8 тысяч ракет боевики ХАМАС все еще обладают достаточным ракетным потенциалом, заявила представитель пресс-службы армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Анна Уколова.

С ее слов, палестинское сопротивление с тому же имеет весьма внушительный оружейный арсенал.

«Мы знаем, что ракетный потенциал ХАМАС еще существует. В Израиле ежедневно звучит воздушная тревога. Помимо запусков по южным районам Израиля, по меньшей мере один или два раза в сутки осуществляются мощные залпы по центральной части страны», - цитирует Уколову РИА Новости.

Представитель ЦАХАЛ отметила, что в арсенале ХАМАС, среди прочего, противотанковые ракеты, а также различные виды стрелкового оружия.

Напомним, лидер ХАМАС в субботу, 7 октября, заявил, что настало время ударить по израильтянам, чтобы попытаться создать собственное государство. Мухаммед ад-Дейф указал, что военная операция под названием «Наводнение Аль-Акса» уже начата. К настоящему времени счет погибших и пострадавших мирных жителей с обеих сторон идет на тысячи.

Неделю назад ООН отклонила резолюцию России по прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта. Пять стран поддержали предложение, четыре отвергли, еще шесть воздержались от голосования. Почему так получилось и какое будущее ждет Ближний Восток — в материале «Подмосковье сегодня».