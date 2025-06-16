ЦАХАЛ: Иран запустил ракеты в сторону Израиля

Иран запустил в сторону Израиля ракеты. Об этом в своем телеграм-канале сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). Ведется перехват.

Системы противоракетной обороны приведены в действие для перехвата угрозы.

Около 04:30 военные сообщили, что жители Израиля могут покинуть укрытия.

Информацию о пуске ракет подтвердил Корпус стражей Исламской революции (КСИР). По словам его представителей, целью ракет является северная и центральная часть Государства Израиль. До этого КСИР сообщил о том, что над Тегераном были перехвачены израильские ракеты.

Ранее сообщалось о том, что руководство Ирана начало тайные переговоры с Россией о возможной эвакуации.