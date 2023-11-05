ЦАХАЛ: Израиль атаковал более чем 2500 целей в секторе Газа с начала войны

С момента возобновления палестино-израильского конфликта Армия обороны Израиля нанесла удары по более чем 2,5 тыс «террористических целей» в Газе, проинформировали в пресс-службе ЦАХАЛ

Напомним, лидер ХАМАС в субботу, 7 октября, заявил, что настало время ударить по израильтянам, чтобы попытаться создать собственное государство. Мухаммед ад-Дейф указал, что военная операция под названием «Наводнение Аль-Акса» уже начата. К настоящему времени счет погибших и пострадавших мирных жителей с обеих сторон идет на тысячи.

«С начала наземных операций в секторе Газа ЦАХАЛ нанёс удары по более чем 2,5 тыс. террористических целей», — говорится в заявлении Армии Израиля.

В пресс-службе пояснили, что израильские военные, в первую очередь, атакуют склады боеприпасов, командные пункты и наблюдательные посты палестинского движения, уничтожая инфраструктуру ХАМАС.

Израиль не намерен останавливать наземную операцию в секторе Газа. Россия на постоянной основе помогает пострадавшим от обстрелов ЦАХАЛ палестинцам поставками гуманитарной помощи. А могут ли в секторе Газа появиться военные. Разбираемся в материале «Подмосковье сегодня».